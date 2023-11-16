В России изобрели вино для похудения: оно сжигает жир и укрепляет иммунитет. Правда ли вино на это способно?

Ученые РОСБИОТЕХа создали необычное вино из грибов для уменьшения веса

Ученые давно спорят о том, как вино влияет на здоровье человека. Одни уверяют, что оно, как и любой алкоголь, разрушает печень и наносит вред организму. Другие отмечают, что умеренное употребление вина может оказать положительный эффект. На днях российские ученые объявили о создании вина, способствующего похудению. На самом ли деле вино способно сжигать ненавистные лишние килограммы? Мнение экспертов — в материале «Ленты.ру».

Волшебный гриб

В середине ноября Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) презентовал напиток, по вкусу и составу близкий к вермуту, способствующий, по заявлению создателей, похудению у людей с ожирением.

Секрет напитка — в его ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением биодобавками

В РОСБИОТЕХе уверяют: их продукт благотворно влияет на здоровье, но при этом напиток имеет вкус и крепость вина.

Как алкоголь влияет на поджелудочную железу?

Разработчики вина для похудения заявили, что их напиток улучшает состояние поджелудочной железы у склонных к диабету людей. Это объясняется тем, что вино содержит вещества, обладающие антиоксидантными свойствами.

«Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения», — прокомментировала профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк.

Спортивный врач и эксперт ЗОЖ Александра Чистякова отметила в беседе с «Лентой.ру», что тем, у кого нет и не было проблем с поджелудочной железой, один бокал вина не навредит. Однако большее количество выпитого приведет к печальным последствиям.

Хроническая интоксикация алкоголем является одной из самых частых причин развития острого панкреатита. У алкоголиков острый панкреатит часто возникает после четырех-восьми лет злоупотребления спиртными напитками. Обострение симптоматики наступает через 6-12 часов после высокой дозы алкоголя Александра Чистякова спортивный врач, эксперт ЗОЖ

Если говорить о пользе или вреде любого алкогольного напитка, то провоцирующим фактором будет именно регулярность его применения, продолжила врач. При постоянном употреблении риск развития заболеваний поджелудочной увеличивается в разы, предупредила Чистякова.

Если человек регулярно злоупотребляет алкоголем (в том числе вином), поджелудочная железа начнет вырабатывать токсины, которые в итоге приведут к панкреатиту, говорится в отчете Национального института по борьбе с алкоголизмом и злоупотреблением алкоголем (NIAAA).

Вино ускоряет обмен веществ?

Как говорят разработчики вина, их напиток ускоряет обмен веществ, благодаря чему и получается худеть. И ведущая роль в этом процессе, по их мнению, принадлежит именно грибу Eurotium cristatum. Он, по словам Мойсеяк, влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряя жиросжигание.

В то же время, как рассказал «Ленте.ру» гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, любой алкоголь останавливает процесс жиросжигания. По его словам, для нейтрализации одного бокала вина организму требуется два-три часа. И в это время похудение останавливается, заверил врач.

«К счастью, в сутках 24 часа. По истечении времени на нейтрализацию вина процесс переработки запасов жира запускает вновь, и похудение возобновляется», — рассказал Белоусов.

Нельзя забывать и о легком обезвоживании, возникающем в результате потребления алкоголя. Многие замечали, что утром после вечеринки их вес оказывался меньше на 500 или даже 1000 граммов, однако о настоящем похудении здесь говорить вряд ли стоит Евгений Белоусов гастроэнтеролог

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Врач добавил, что у большинства людей вино возбуждает аппетит, что тоже затрудняет похудение. В то же время Белоусов уточнил, что в состав красных сортов вина входит природный компонент ресвератрол. Исследования показали, что это вещество снижает пагубное воздействие жиров на организм, препятствуя их усвоению.

Вино укрепляет иммунитет?

По заявлению сотрудников РОСБИОТЕХа, разработанное ими вино благотворно влияет на иммунную систему. С тем, что умеренное употребление вина помогает снизить риск различных заболеваний, согласны и другие специалисты.

Например, немецкий диетолог Бернхард Ватцль установил в ходе исследования, что умеренное употребление вина (но с условием отказа от других алкогольных напитков) снижает риск простуды.

А специалист в области здорового питания Анна Матафонова рассказала, что красное вино в небольшом количестве — одна из составляющих средиземноморской диеты, которой придерживаются долгожители так называемых голубых зон. Известно, что жители этих регионов славятся хорошим ментальным и физическим здоровьем.

С этим выводом согласен и гастроэнтеролог Белоусов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что вино нормализует количество эритроцитов в крови, стимулирует иммунную систему, помогает в профилактике гриппа и ОРВИ. К тому же при разумном и редком употреблении качественного вина можно уменьшить уровень плохого холестерина, насытить организм природными консервантами и антиоксидантами и укрепить сердце.

Вино укрепляет сосуды и сердце благодаря повышенному поступлению калия, магния, кальция, натрия. Также оно нормализует количество эритроцитов в крови, стимулирует иммунную систему, является частью профилактики гриппа и ОРВИ Евгений Белоусов гастроэнтеролог

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Алкоголь разрушает печень и вызывает рак

В то же время специалисты напоминают, что алкоголь можно пить только в умеренных количествах. Национальный институт по борьбе с алкоголизмом и злоупотреблением алкоголем предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя — единожды или в течение длительного времени — может нанести серьезный ущерб здоровью.

Так, по словам ученых, алкоголь мешает нейрокоммуникации мозга и даже сказывается на его внешнем виде. Эти нарушения могут изменить настроение и поведение, затруднить мышление и координацию движений.

Употребление большого количества алкоголя может повредить сердце, вызывая кардиомиопатию (растяжение и опущение сердечной мышцы), аритмию, повышенное давление

Больше всего, по мнению ученых, от алкоголя страдает печень. При злоупотреблении крепкими напитками развивается жировая дистрофия печени, которая может повлечь за собой фиброз, цирроз и алкогольный гепатит.

По данным Национального института рака США, употребление алкоголя может вызвать несколько типов болезни: рак головы и шеи (включая рак полости рта, глотки и гортани), рак пищевода, рак молочной железы, колоректальный рак.

К тому же чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунную систему. Хронически пьющие люди чаще болеют пневмонией и туберкулезом, говорится в исследовании.

