Правда ли, что баня защищает от всех болезней и укрепляет иммунитет? Врачи развеяли мифы о пользе и вреде бани

Наукой доказано, что баня благотворно влияет на многие системы организма. Однако это правило применимо только к людям без хронических заболеваний. «Лента.ру» поинтересовалась у врачей: кому посещать баню можно без опасения за здоровье, кому от нее стоит отказаться, а кому можно париться только после консультации с докторами. Отвечая на эти вопросы, врачи развеяли многие мифы о бане.

Баня укрепляет иммунитет, но не лечит при простуде

Кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On Group Елена Шварцман рассказала «Ленте.ру», что баня повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. При этом утверждение о том, что баня помогает избавиться от простуды, оказалось мифом. Шварцман предупредила, что заболевшим людям не стоит посещать ее. Мало того, что состояние самого человека ухудшится, так еще велик и риск заразить соседей по парной.

Отек в области носа — благоприятная среда для бактерий, а под воздействием теплого и влажного воздуха они размножаются еще быстрее. Посещение бани во время острой фазы респираторных заболеваний может ухудшить состояние больного, усилить выделения Елена Шварцман кардиолог

Любые заболевания носоглотки нужно сразу лечить под контролем врача, отложив посещение бани до полного выздоровления, призвала Шварцман. Более того, воздерживаться от визитов в парную необходимо как минимум две недели после выздоровления, так как даже остаточные проявления болезни могут вызвать ее рецидив из-за перегрева.

Баня помогает бороться с похмельем, но может вызвать обезвоживание

По словам Шварцман, во время банных процедур потовые железы работают особо активно, благодаря чему из организма выходят и вредные продукты обмена веществ (токсины и тяжелые металлы, что в некоторой степени снижает нагрузку на почки и печень, — прим. «Ленты.ру»).

Также благодаря повышенному потоотделению в бане можно быстрее справиться с похмельем, отмечал гастроэнтеролог Алексей Парамонов. «С потом из организма много чего плохого выходит. Плюс при похмелье часто болят голова, суставы, мышцы. Тепловые процедуры приносят облегчение, но при условии, что ты пьешь больше, чем из тебя вышло влаги», — комментировал он.

В то же время с потом организм теряет и полезные микроэлементы — калий и натрий. Восполнить их потерю можно, выпивая большое количество воды, отметил Парамонов.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Баня полезна для сердечно-сосудистой системы, но сердечникам и гипертоникам вредит

По словам Парамонова, ученые доказали, что баня снижает риск возникновения атеросклероза и образования холестериновых бляшек. Также баня тренирует сердечно-сосудистую систему, добавила Шварцман.

Здоровый человек может посещать баню и сауну без опасения, а вот людям с болезнями сердца или предрасположенностью к ним нужно соблюдать осторожность и консультироваться с врачом, предупредила кардиолог.

Эффект от посещения бани можно сравнить с эффектом от нагрузки средней интенсивности

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что в жару организм стремится охладиться, и для этого ему нужно доставить воду к коже. Кровеносные сосуды при этом расширяются, артериальное давление падает, а сердце начинает сильнее сокращаться, из-за чего кровообращение ускоряется. За несколько посещений парилки пульс здорового человека может подняться до 140 ударов в минуту, как при кардиотренировке.

Организм здорового человека адаптируется к подобным регулярным нагрузкам. Частота сердечных сокращений в покое станет реже. Только у многих сердечных больных такого механизма адаптации нет, и несоответствие между притоком кислорода к клеткам миокарда и потребностью может обернуться тяжелыми последствиями Елена Шварцман кардиолог

Кардиолог предупредила, что людям с повышенным артериальным давлением нужно отдыхать в бане, соблюдая меры предосторожности. По словам Шварцам, как правило, у гипертоников сосуды неэластичные, а капилляры — ломкие. Из-за этого давление повышается еще больше, что влечет риск гипертонического криза и инсульта.

Прежде чем зайти в баню, особенно — в парную, пациенту с гипертонической болезнью нужно измерить давление

Баня также противопоказана тем, кто перенес инфаркт миокарда, и людям, у которых есть признаки тахикардии, выраженный склероз сосудов, анемия, язва, признаки кровотечения, злокачественные опухоли, эпилепсия и туберкулез, добавила Шварцман.

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Баня спасает от артрита, но может спровоцировать смертельно опасный тромбоз

В 2018 году сотрудники клиники Мейо проанализировали десятки исследований влияния бани и сауны на организм. Ученые пришли к выводу, что регулярное посещение бани снижает риск развития нейрокогнитивных заболеваний, легочных болезней, улучшает состояние пациентов с артритом. Также посещение бани способно снизить интенсивность проявления псориаза, говорится в отчете клиники.

Однако пациенты с неконтролируемым сахарным диабетом рискуют получить осложнение заболевания в виде ацидоза. Это грозит обезвоживанием, повышенной свертываемостью крови, инфарктами и тромбозом периферических артерий.

Об этом же «Ленте.ру» сообщил флеболог и сосудистый хирург Medical On Group Павел Волков. Он также предупредил, что людям с варикозной болезнью, требующей оперативного вмешательства, в бане нужно много пить. Если этого не делать, возникнет дефицит жидкости в организме, что может привести к тромбозу или смертельно опасной тромбоэмболии легочных артерий.

Если уж без бани невозможно, то сначала нужно сделать операцию, затем в течение месяца пройти реабилитацию, и только потом можно свободно посещать парилку Павел Волков флеболог, сосудистый хирург

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Беременным можно отдыхать в бане, но с осторожностью

В 2018 году Сиднейские ученые опубликовали в Британском журнале спортивной медицины статью, в которой развеяли устойчивый до того времени миф, что баня категорически противопоказана беременным женщинам, особенно в первый триместр. Ранее врачи аргументировали это тем, что значительное повышение температуры тела женщины негативно сказывается на развитии мозга плода.

После анализа 12 исследований, в ходе которых измеряли температуру тела 347 женщин в сауне, ученые пришли к выводу, что при посещении сауны и бани температура тел поднималась в среднем на полтора градуса. Также не было зафиксировано ни одного случая, когда температура достигала 39 градусов Цельсия. Именно эту отметку ранее называли критичной для здоровья плода.

Ученые и врачи сходятся во мнении, что баня полезна для здоровых людей при условии, что они соблюдают технику безопасности: не посещают ее в состоянии алкогольного опьянения, носят противоскользящую обувь, чтобы избежать падений. Тем же, кто имеет хронические болезни, отдыхать в бане можно только после консультации с врачом.