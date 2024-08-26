Отар Кушанашвили отреагировал на сообщение о своей смерти

Телеведущий Отар Кушанашвили поиронизировал над сообщением о своей смерти

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, отреагировал на недостоверное сообщение о своей смерти. Посвященный этому пост он опубликовал в Telegram.

Кушанашвили поделился ссылкой на видео на YouTube c заголовком «Только что узнали... 5 легенд, которые сегодня скончались». На обложке ролика на черном фоне и рядом с горящей свечой изображен сам журналист. «Ушли из жизни сегодня. 1970-2024», — гласит описание.

«Надо же, а я вот бумаги раскладываю, начинаю новую неделю», — поиронизировал телеведущий над видео.

В начале августа стало известно, что Кушанашвили вернулся к работе над YouTube-шоу «Каково?!» после начала прохождения химиотерапии. Он также назвал рак пренеприятнейшей болезнью.

Перед этим телеведущий рассказал, что нормально переносит химиотерапию. По его словам, он не столкнулся с тошнотой, рвотой и головокружением из-за лечения.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Он сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов рассказал, что у ведущего обнаружили рак.