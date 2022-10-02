Конституционный суд одобрил документы о вхождении новых субъектов в РФ

Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей — в состав РФ. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщается на сайте суда.

КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции.

Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.