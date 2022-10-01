Конституционный суд принял к рассмотрению договоры о включении новых территорий

КС России принял к рассмотрению договоры о включении новых территорий и начал их проверку

После обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России новых субъектов Конституционный суд начал их рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в суд поступило четыре обращения. Это произошло в пятницу, 30 сентября.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на проведенные референдумы президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит признавать Украину в прежних границах и не станет принимать результаты референдума. Американский президент также пообещал поддержать усилия Киева по возврату земель, которые присоединили к России.