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Конституционный суд принял к рассмотрению договоры о включении новых территорий

КС России принял к рассмотрению договоры о включении новых территорий и начал их проверку

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России новых субъектов Конституционный суд начал их рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в суд поступило четыре обращения. Это произошло в пятницу, 30 сентября.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на проведенные референдумы президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит признавать Украину в прежних границах и не станет принимать результаты референдума. Американский президент также пообещал поддержать усилия Киева по возврату земель, которые присоединили к России.

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Анастасия Шейкина
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