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Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России

Президент США Байден заявил, что Вашингтон продолжит признавать Украину в прежних границах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вашингтон продолжит признавать Украину в прежних границах и не станет признавать результаты референдума в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Так президент США Джо Байден отреагировал на подписание договора о присоединении новых территорий к России, сообщает ТАСС.

Американский президент также заявил, что США будут продолжать агитировать мировое сообщество за «отказ от признания результатов референдумов о вхождении ряда территорий Украины в состав России».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября. В своем обращении Зеленский сказал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Теперь Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре».

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Виктория Кондратьева
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