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США пообещали поддержать усилия Киева по возврату присоединенных к России земель

Байден заявил, что поддержит усилия Киева по возврату земель, присоединенных к России

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден пообещал Киеву, что поддержит его усилия по возврату земель, которые пожелали присоединиться к России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон окажет поддержку, в том числе за счет военной помощи.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты продолжат признавать Украину в прежних границах и не станут признавать результаты референдумов.

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

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Варвара Кошечкина
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