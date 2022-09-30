США пообещали поддержать усилия Киева по возврату присоединенных к России земель

Байден заявил, что поддержит усилия Киева по возврату земель, присоединенных к России

Президент США Джо Байден пообещал Киеву, что поддержит его усилия по возврату земель, которые пожелали присоединиться к России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон окажет поддержку, в том числе за счет военной помощи.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты продолжат признавать Украину в прежних границах и не станут признавать результаты референдумов.

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.