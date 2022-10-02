Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав РФ новых территорий

Путин внес в ГД проекты конституционных законов о принятии четырех новых территорий

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по госстроительству и законодательству.

Согласно документу, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область входят в состав РФ в соответствии с Конституцией, образуя новые субъекты — две республики и две области.

Конституционный суд определил статусы вошедших в страну регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Кроме того, в договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на их территории, право на сохранение родного языка.

Договор о принятии в РФ четырех новых регионов был подписан главой государства 30 ноября по итогам прошедших в регионах референдумов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье
Александр Емельяненко объявил имя нового соперника и дату следующего боя
Российская армия станет больше
Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков»
Путин назначит врио глав новых регионов России
Названа валюта в новых субъектах России
В Минтрансе Подмосковья раскрыли популярные грибные места
В МИД предупредили об угрозе военных провокаций НАТО в Арктике
Путин внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав РФ новых территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.