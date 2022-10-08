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Зеленский прокомментировал свои слова о превентивных ударах по России

Президент Украины Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России, когда говорил о превентивных ударах. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что речь шла о новых санкциях западных стран, которые должны предотвратить ядерную войну.

Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули [Запорожскую] атомную электростанцию

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Так Зеленский прокомментировал свои слова о превентивных ударах по России. Ранее он призвал НАТО не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.

Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!»

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Реакция России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. По его мнению, заявления главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны.

Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков также подчеркнул, что США и Британия «направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца» и поэтому должны нести ответственность за действия и заявления «этого человека и этого режима».

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По его словам, Москва не может пройти мимо заявления президента Украины о превентивном ударе по России и призывает к этому лидеров других стран.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского идиотом после его слов о превентивном ударе по РФ.

Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза России

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Зеленский в качестве президента Украины создает риски, связанные с применением ядерного оружия.

Министр подчеркнул, что заявление украинского лидера «к своим западным хозяевам» является доказательством того, «какая угроза исходит от киевского режима, для нейтрализации которой и была начата специальная военная операция России на Украине».

Безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, и особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения

Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ

Мир выразил несогласие

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил позицию организации о призыве Зеленского нанести превентивные удары по России. Он заявил о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась

Стефан ДюжаррикОфициальный представитель генсека ООН

Бывший разведчик США Скотт Риттер выразил мнение о предложении Зеленского нанести превентивный удар по России. Он назвал слова главы Украины не призывом, а криком о помощи.

Экс-разведчик назвал Зеленского авантюристом, использующим все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. Риттер считает, что президент Украины уже израсходовал все свои военные ресурсы для защиты, но сам он этого пока не понял.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что не разделяет мнение президента Украины о необходимости нанести по России «превентивный удар».

Оправдания Украины

Глава Украины заявил, что его слова о нанесении превентивных ударов по России неправильно поняли. По мнению политика, российская сторона начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также пояснил призыв Владимира Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России.

По его словам, украинский лидер говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о «превентивных санкциях». «Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну», — заявил он.

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Марина Совина
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