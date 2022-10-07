Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе

Лавров заявил, что Зеленский во главе Украины создает риски, связанные с ядерным оружием

Владимир Зеленский в качестве президента Украины создает риски, связанные с применением ядерного оружия. Так заявления о превентивном ударе НАТО по России прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, и особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения», — заявил министр.

Лавров отметил, что заявление Зеленского «к своим западным хозяевам» является доказательством того, «какая угроза исходит от киевского режима, для нейтрализации которой и была начата специальная военная операция России на Украине».

6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил выступление Зеленского и подчеркнул, что «речь шла лишь о превентивных санкциях».