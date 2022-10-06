В ООН отреагировали на слова Зеленского о превентивном ударе по России

Представитель ООН Дюжаррик заявил о неприемлемости дискуссий о ядерном конфликте

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил позицию организации о призыве Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России. Его слова приводит РИА Новости.

Дюжаррик заявил о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте. «Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — сказал Дюжаррик.

6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.

На его выступление уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками украинского лидера. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины после его слов идиотом.