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В МИД ответили на призыв Зеленского нанести превентивные удары по России

Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины Зеленского
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото:MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России.

Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками украинского лидера.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — заявила Захарова.

Ранее 6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал украинский президент.

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Марина Совина
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