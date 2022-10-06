Пресс-секретарь Зеленского пояснил его слова о превентивных ударах по России

Пресс-секретарь Никифоров пояснил призыв Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил призыв Владимира Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России. Его слова передает РБК.

По словам Никифорова, Зеленский говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о «превентивных санкциях». «Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи. По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия.