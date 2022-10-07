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Кремль призвал другие страны «не проходить мимо» заявлений Зеленского

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не может пройти мимо заявлений Зеленского
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Москва не может пройти мимо заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России и призывает к этому лидеров других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

6 октября Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.

Никита Абрамов
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