Кремль призвал другие страны «не проходить мимо» заявлений Зеленского

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не может пройти мимо заявлений Зеленского

Москва не может пройти мимо заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России и призывает к этому лидеров других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

6 октября Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.