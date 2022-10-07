Экс-разведчик США назвал слова Зеленского о превентивном ударе криком о помощи

Экс-разведчик США Риттер: слова Зеленского о превентивном ударе по России — крик о помощи

Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение о предложении Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. Он считает слова украинского лидера не призывом, а криком о помощи. Риттера цитируют «Известия».

Бывший разведчик назвал Зеленского авантюристом, использующим все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. Риттер считает, что президент Украины уже израсходовал все свои военные ресурсы для защиты, но сам он этого пока не понял. «Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит», — говорит американец.

Также Риттер отметил, что Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии и не может указывать, как и кому с ним обращаться.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил выступление Зеленского.