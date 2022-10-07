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Шольц не поддержал мнение Зеленского о превентивном ударе по России

Канцлер ФРГ Шольц не поддержал мнение Зеленского о превентивном ударе по России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет мнение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанести по России «превентивный удар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера.

«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее также не поддержал украинского лидера, заявив, что даже дискуссии о ядерном конфликте неприемлемы.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Он отметил, что заявление Зеленского «к своим западным хозяевам» является доказательством того, «какая угроза исходит от киевского режима, для нейтрализации которой и была начата специальная военная операция России на Украине».

6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о «превентивных санкциях».

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Виктория Кондратьева
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