В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России

Салливан: ответные меры США не будут зависеть от масштаба ядерного удара со стороны России

Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба самого удара. Об этом заявил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова передает ТАСС.

По словам политика, для американских властей не имеет значение, будет ли ядерное оружие применено в тактическом или более крупном масштабе. «Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — высказался он в эфире телеканала CNN.

Салливан добавил, что США проводят работу с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами, в числе которых Китай и Индию, чтобы убедить российскую сторону отказаться от идеи применения ядерного оружия в данном конфликте.

Ранее в США заявили о намерении сократить риски развязывания ядерной войны.