В США заявили о намерении сократить риски развязывания ядерной войны

Белый дом: США нацелены на снижение рисков развязывания ядерной войны

Соединенные Штаты планируют сократить риски развязывания ядерной войны. Об этом говорится в новой стратегии нацбезопасности Вашингтона, которая была опубликована на сайте Белого дома.

В документе также указывается, что к 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы, которые будут обладать «современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами». «Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками», — поясняется в стратегии.

7 октября президента США Джо Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира. Политик отметил, что такая вероятность возникла впервые со времен Карибского кризиса и подчеркнул, что если ситуация продолжит развиваться по нынешнему пути, то угроза станет реальной.