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14:55, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по Крыму

Лукашенко: в стамбульском соглашении РФ и Украины были договоренности по Крыму и Донбассу

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся делегациями России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, включал в себя договоренности по Крыму и Донбассу. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он уточнил, что соответствующий документ, парафированный Москвой и Киевом, передал ему президент России Владимир Путин, и оценил его как нормальный.

«Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор. <...> А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России», — заявил глава республики.

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    Георгий Нестеров
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