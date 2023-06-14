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13:28, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию

Лукашенко заявил, что «послал на хрен» делегацию Украины из-за предложения по переговорам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию из-за предложения по проведению переговоров в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

«Сели во Львове там, ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: "Давайте следующий раз в Стамбуле". Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал о попытке украинского президента Владимира Зеленского наладить дипломатический контакт с Минском. Кроме того, он отметил, что переговоры, в которых участвовал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, проходили во Львове.

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    Кристина Есикова
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