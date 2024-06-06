В Крыму отвергли возможность переговоров с Украиной

Глава Крыма Аксенов заявил, что никаких переговоров с Украиной не будет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких переговоров с Украиной не будет. Слова политика приводит телеканал «Крым 24».

«Достичь целей на сегодня можно только силой. Никаких переговоров не будет», — сказал руководитель республики.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат, отметили журналисты.

Ранее в МИД России заявили, что для начала переговоров по Украине необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. В ведомстве отметили, что непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис.