В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

Депутат Колесник: Цели для «Орешника» в Киеве давно выбраны

В военном деле все цели определяются наперед и только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбирать, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Цели давно выбраны уже, в военном деле все так обстоит. Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть», — прокомментировал Колесник.

Ранее авторы Telegram-канала Mash сообщили, что президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.