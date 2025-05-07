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14:11, 7 мая 2025Россия

В Госдуме порассуждали об ударе «Орешником» в ответ на провокации Украины

Депутат Госдумы Заварзин не исключил, что Россия может ударить «Орешником»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Россия может применить систему Орешник в ответ на провокации Украины во время празднования 80-летия Победы. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, чьи слова приводит RTVI.

По его словам, Минобороны и в целом руководство страны серьезно подготовились к проведению праздника, а также отдали предпочтение безопасности. Депутат не исключил возможности провокаций со стороны Украины, но подчеркнул, что при этом «им сразу будет конец».

«Что касается целей, безусловно, я уверен, что цели мы держим вплоть до того, что я не исключаю, что мы применим "Орешник". Пусть думают! Может, они в последний раз в жизни будут думать!» — сказал парламентарий.

Ранее авторы Telegram-канала Mash сообщили, что президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

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