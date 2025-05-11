Трамп не прокомментировал требования Украины и Европы к России о прекращении огня

«Страна»: Трамп не комментировал требования Украины и Европы к РФ о перемирии

Президент США Дональд Трамп до сих пор не прокомментировал требований украинского лидера Владимира Зеленского и европейских стран к России согласиться на 30-дневное перемирие с понедельника, 12 мая. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

В ходе переговоров в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и Зеленский позвонили Трампу, чтобы изложить ему свою позицию. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

По итогам встречи украинский лидер опубликовал совместное заявление. В нем указано, что соответствующей позиции придерживаются как Европа, так и Соединенные Штаты. В случае отказа России от прекращения огня эти страны считают возможным применение более жестких санкций в отношении банковского и энергетического секторов.

Сам Трамп после разговора с европейскими лидерами никак не обозначил свою позицию относительно сказанного, как и другие представители его администрации.

Об идее 30-дневного перемирия на Украины высказался специальный посланник президента США Кит Келлог. Он подчеркнул, что это запустит процесс завершения самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.