Путин заявил о необходимости долгосрочного мира с Украиной

В украинском конфликте необходимо достичь долгосрочного мира, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в ходе диалога с Украиной возможно удастся добиться решений о новых перемириях и прекращении огня.
«Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру», — подчеркнул Путин. По его словам, «мир с лихорадочным рытьем окопов» никому не нужен.
Ранее Путин заявил, что урегулирование по Украине должно привести к долгосрочному миру.