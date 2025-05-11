Путин заявил о желании Запада продолжить конфликт с Россией

Путин заявил о желании Запада продолжать войну с Россией руками украинцев

Западные кураторы намерены продолжать войну с Россией руками украинцев, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его кураторами.

«Которые, похоже, руководствуясь своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что корни конфликта на Украине — не в двусторонних отношениях, а в агрессивной политике Запада.