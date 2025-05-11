Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного Россией перемирия

Путин: Киев не соблюдал предложенное Россией трехдневное перемирие

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной.

«Что мы видим? Каковы результаты? Киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня», — подчеркнул глава государства, комментируя перемирие в честь Дня Победы.

Он добавил, что в ночь с 6 на 7 мая были предприняты масштабные атаки со стороны ВСУ, за три дня было совершено пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу.