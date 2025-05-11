Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 11 мая 2025Россия

Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного Россией перемирия

Путин: Киев не соблюдал предложенное Россией трехдневное перемирие

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной.

«Что мы видим? Каковы результаты? Киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня», — подчеркнул глава государства, комментируя перемирие в честь Дня Победы.

Он добавил, что в ночь с 6 на 7 мая были предприняты масштабные атаки со стороны ВСУ, за три дня было совершено пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

    Путин заявил о необходимости долгосрочного мира с Украиной

    Президент России обвинил Украину в попытке запугать мировых лидеров

    Путин заявил о больших потерях ВСУ за три дня перемирия

    Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного Россией перемирия

    Путин назвал главного гостя на Параде Победы в Москве

    Путин высказался о будущем отношений с европейскими странами

    Путин отметил профессионализм северокорейских военных в Курской области

    Трамп заявил о сложностях в разрешении конфликтов на Украине и в секторе Газа

    Трамп не прокомментировал требования Украины и Европы к России о прекращении огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости