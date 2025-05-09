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12:55, 9 мая 2025Россия

ВСУ продолжили боевые действия во время объявленного в честь Дня Победы перемирия

МО РФ: ВСУ предприняли 4 попытки прорыва через границу
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не остановили боевые действия против российских войск, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

Украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Российская армия зеркально реагирует на действия противника. «Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Ранее аналитики LostArmour подготовили статистический обзор по потерям личного состава ВСУ. Подсчитано, что с начала специальной военной операции безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек.

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