ВСУ продолжили боевые действия во время объявленного в честь Дня Победы перемирия

МО РФ: ВСУ предприняли 4 попытки прорыва через границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не остановили боевые действия против российских войск, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

Украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Российская армия зеркально реагирует на действия противника. «Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Ранее аналитики LostArmour подготовили статистический обзор по потерям личного состава ВСУ. Подсчитано, что с начала специальной военной операции безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек.