Собран поименный список потерь в ВСУ. Сколько на самом деле украинских военных погибли или пропали без вести?

LostArmour: Потери личного состава ВСУ превысили 130 тысяч бойцов

Аналитики LostArmour подготовили статистический обзор по потерям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте проекта.

В поименный список попадали бойцы, официально признанные погибшими либо пропавшими без вести. Также учитывались публикуемые на Украине некрологи. Подсчитано, что с начала специальной военной операции (СВО) безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек — 68578 некрологов и 61825 переставших выходить на связь.

Поясняется, что это минимально возможная оценка, реальные цифры гораздо выше. Эксперты обратили внимание, что мобилизация проводится по всей Украине, однако данные о потерях в разных областях страны значительно разнятся. Если взять регион с максимальным количеством потерь на 100 тысяч человек и экстраполировать эту цифру на все остальные регионы, то в итоге получается число общих потерь в размере 187,6 тысяч.

Из ВСУ сбежали почти 200 тысяч бойцов

Из того же отчета следует, что из ВСУ сбежали почти 200 тысяч бойцов. С февраля 2022 года на Украине было возбуждено 43 698 уголовных дел по статье «Дезертирство». Еще 152 213 дел велось по статье «Самовольное оставление части». Общая цифра составила 195 911 случаев.

Украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, подтвердил, что командование ВСУ отправляет солдат на убой, не считаясь с потерями. Он отметил, что именно отношение командиров к бойцам стало для него поводом перейти на сторону России.

Верховная Рада продлила до конца лета срок для возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, называя это «реинтеграцией». Дезертирам предложили подать рапорт о возвращении в ВСУ без каких-либо последствий, однако эта опция не пользуется популярностью, поскольку, по слухам, вернувшихся в качестве наказания отправляют в штурмовые роты с минимальными шансами на выживание.

На Украине захотели еще больше усилить мобилизацию

На Украине необходимо усилить мобилизацию из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах ВСУ. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады Нина Южанина. «Что касается мобилизации, я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, [потерями] и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил», — подчеркнула парламентарий. По ее словам, украинским войскам требуются новые люди, которые смогут за короткий срок пройти подготовку и встать на ротацию. Каким способом надо активировать мобилизацию, депутат не уточнила.

Украинский законотворец Иван Крулько согласился, заявив об отсутствии добровольцев для вступления в ВСУ. Он вспомнил, что в начале военного конфликта десятки тысяч украинцев стояли в очередях в военкоматы, чтобы записаться в украинские войска, но заключил, что сейчас желающих уже не осталось.

Теперь же Генштаб ВСУ принял решение отправить на фронт и военкомов без боевого опыта. Российский военный корреспондент Александр Сладков назвал их последним резервом Украины. «Больше воевать за Украину будет некому», — резюмировал он.