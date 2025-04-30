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06:00, 30 апреля 2025Бывший СССР

Военкор предсказал судьбу украинских военкомов

Военкор Сладков: Украинских военкомов на фронте будут бить и убивать бойцы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Российский военный корреспондент Александр Сладков предсказал дальнейшую судьбу сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после их попадания на фронт. Об этом он написал специально для RT.

Репортер оценил решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправить военкомов на фронт. Он пришел к выводу, что это приведет к развалу всей системы пополнения ВСУ новыми солдатами.

Сладков отметил, что так называемые «ловцы», занимающиеся насильной мобилизацией украинцев, останутся на местах, а на передовую попадут сотрудники технических служб и подразделений обеспечения процесса. На передовой им будут мстить бойцы, которых военкомы и отправили под пули.

«"Ловцов" ТЦК ожидает одно будущее — расправа после войны, это 100 процентов. Тэцекашников будут бить и убивать или сами бывшие бойцы ВСУ, или многочисленные родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат», — уверен военкор.

Генштаб ВСУ решил отправить на фронт сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью 29 апреля. Их заместят бойцами, ранее получившими ранения и не способными выполнять боевые задачи. Сладков считает, что это отправка на фронт последнего резерва Украины. «Больше воевать за Украину будет некому», — резюмировал он.

Ранее военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи — сдаваться в плен. «Единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — говорится в обращении российских бойцов.

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