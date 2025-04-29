Российские военные призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи

Группировка войск «Север» призвала украинцев умолять бойцов ВСУ сдаваться в плен

Военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) об одной вещи — сдаваться в плен. Обращение к украинцам опубликовано в связанном с группировкой Telegram-канале «Северный ветер».

Военные рассказали, что продолжают находить в Курской области тела бойцов ВСУ, и зачастую опознать их возможно лишь по ДНК или тратуировкам. Чтобы украинским военным удалось избежать такой судьбы, группировка «Север» предложила родственникам военных просить о сдаче в плен.

«Если вы еще на связи с вашим отцом, мужем или братом — объясняйте ему, умоляйте его, убеждайте его, делайте, что хотите, но он должен понять, что единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — говорится в обращении российских бойцов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область. По его мнению, более вероятны такие попытки в Белгородской и Брянской областях.