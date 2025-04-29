Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

Полковник Матвийчук: ВСУ вряд ли повторно пойдут в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, более вероятны такие попытки в Белгородской и Брянской областях.

«Полагаю, пытаться зайти в Курскую область больше не будут, — сказал полковник. — Там ВСУ потерпели окончательный разгром, понесли слишком серьезные потери. Но соответствующие попытки в Белгородской, Брянской областях, скорее всего, будут».

Матвийчук объяснил, что для ВСУ смысл подобных операций не просто в ведении боевых действий, но в захвате российских территорий. По его словам, с помощью оккупации Украина намерена давить на Россию в рамках будущих переговоров.

«Тут речь о политическом давлении. "Мы оккупировали ваши территории, отдавайте наши". Так что попытки проникнуть на территории России и закрепиться там будут продолжаться. Чтобы этого не допустить, наши военные проведут специальную операцию по созданию буферной зоны в Сумской и Черниговской областях», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что ВСУ продолжают атаковать Курскую область артиллерией и дронами после освобождения. Вернуть полный контроль над приграничным регионом России удалось 26 апреля после зачистки населенного пункта Горналь.