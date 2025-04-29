Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 29 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

Полковник Матвийчук: ВСУ вряд ли повторно пойдут в Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, более вероятны такие попытки в Белгородской и Брянской областях.

«Полагаю, пытаться зайти в Курскую область больше не будут, — сказал полковник. — Там ВСУ потерпели окончательный разгром, понесли слишком серьезные потери. Но соответствующие попытки в Белгородской, Брянской областях, скорее всего, будут».

Матвийчук объяснил, что для ВСУ смысл подобных операций не просто в ведении боевых действий, но в захвате российских территорий. По его словам, с помощью оккупации Украина намерена давить на Россию в рамках будущих переговоров.

«Тут речь о политическом давлении. "Мы оккупировали ваши территории, отдавайте наши". Так что попытки проникнуть на территории России и закрепиться там будут продолжаться. Чтобы этого не допустить, наши военные проведут специальную операцию по созданию буферной зоны в Сумской и Черниговской областях», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что ВСУ продолжают атаковать Курскую область артиллерией и дронами после освобождения. Вернуть полный контроль над приграничным регионом России удалось 26 апреля после зачистки населенного пункта Горналь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Сына Кадышевой обвинили в обмане людей на деньги

    Раскрыт правильный способ мытья овощей и фруктов

    Один из планировавших теракт в Мелитополе показал на видео автомобиль со взрывчаткой

    Россиянам рассказали о посадках под окнами

    Два человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Подмосковье

    В России создали сильнее химиотерапии комплексы для борьбы с раком

    Названо возможное число оставшихся у ВСУ самолетов

    Блогерша с лишним весом пожаловалась на постоянные насмешки в Азии

    Сукачев высказался о состоянии Михаила Ефремова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости