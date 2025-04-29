Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 29 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Курскую область после ее освобождения

Депутат Водолацкий: ВСУ продолжают атаки на Курскую область после освобождения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Курской области с помощью артиллерии и беспилотников после освобождения региона Россией. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Освобожденные населенные пункты Курской области сегодня, к сожалению, продолжают обстреливать террористические батальоны со стороны Сумской области», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Их называли адскими садами» Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
«Их называли адскими садами»Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
25 апреля 2025
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

Военнослужащие, по его словам, продолжают создавать буферную зону в тех местах, где был осуществлен прорыв ВСУ на территорию Курской области. За последние дни площадь подкотрольных России территорий увеличилась, констатировал Водолацкий и добавил, что задача ВС России — создать буферную безопасную зону, которая не позволит обстреливать Курскую область.

Ранее о том, что ВСУ не оставляют попытки атак на Курсакую область, заявлял руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, ВСУ постоянно обстреливают освобожденные районы, в Курской области украинскими военными «постоянно ведется выбивание всего, что шевелится», с помощью беспилотников.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника. Вторжение украинских военных в регион продолжалось с начала августа 2024 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Часть уравнения зависит от Москвы». Макрон пообещал усилить давление на Россию по вопросу Украины в ближайшие восемь-десять дней

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    Российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки с QR-кодами

    Выдачи одного вида кредитов в России обрушились

    В Госдуме заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Курскую область после ее освобождения

    Россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела

    Назван способ привести тело в тонус за четыре дня

    Житель Курской области рассказал о сливавших бензин из автомобилей бойцах ВСУ

    Трамп возмутился опросами и новостями «лживых СМИ» о своей популярности

    Сенатор Клишас шуткой ответил на слова Володина о нем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости