В Госдуме заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Курскую область после ее освобождения

Депутат Водолацкий: ВСУ продолжают атаки на Курскую область после освобождения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Курской области с помощью артиллерии и беспилотников после освобождения региона Россией. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Освобожденные населенные пункты Курской области сегодня, к сожалению, продолжают обстреливать террористические батальоны со стороны Сумской области», — сказал парламентарий.

Военнослужащие, по его словам, продолжают создавать буферную зону в тех местах, где был осуществлен прорыв ВСУ на территорию Курской области. За последние дни площадь подкотрольных России территорий увеличилась, констатировал Водолацкий и добавил, что задача ВС России — создать буферную безопасную зону, которая не позволит обстреливать Курскую область.

Ранее о том, что ВСУ не оставляют попытки атак на Курсакую область, заявлял руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, ВСУ постоянно обстреливают освобожденные районы, в Курской области украинскими военными «постоянно ведется выбивание всего, что шевелится», с помощью беспилотников.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника. Вторжение украинских военных в регион продолжалось с начала августа 2024 года.