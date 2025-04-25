На Украине заявили об отсутствии добровольцев для вступления в ВСУ

Депутат Рады Крулько: Добровольцы в ВСУ заканчиваются

Добровольцы на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заканчиваются. Об этом заявил депутат Верховной Рады Иван Крулько в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

Он вспомнил, что в начале военного конфликта десятки тысяч украинцев стояли в очередях в военкоматы, чтобы записаться в ВСУ. Депутат заключил, что сейчас таких очередей нет. При этом он сообщил, что в стране проходит силовая мобилизация. По его словам, призванные подобным образом военные часто самовольно покидают части, так как не готовы к службе.

Крулько заключил, что неизвестно, как долго еще народ сможет выдержать конфликт на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в стране единичны. Политик добавил, что с каждым спорным случаем разбираются сотрудники правоохранительных органов.