Проект LostArmour: С начала СВО потери ВСУ превысили 130 тысяч человек

Аналитики LostArmour подготовили статистический обзор по потерям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте проекта.

В поименный список попадали бойцы, официально признанные погибшими либо пропавшими без вести. Также учитывались публикуемые на Украине некрологи.

Подсчитано, что с начала специальной военной операции (СВО) безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек — 68578 некрологов и 61825 переставших выходить на связь. При этом отмечается, что это минимально возможная оценка, реальные цифры значительно выше.

Ранее стало известно, что бойцов ВСУ стали записывать пропавшими без вести сразу после отправки на позиции. Особенно явной ситуация была на сумском направлении из-за высоких потерь в украинской армии.

Украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, подтвердил, что командование ВСУ отправляет солдат на убой, не считаясь с потерями. Он отметил, что именно отношение командиров к бойцам стало для него поводом перейти на сторону России.