Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:58, 9 мая 2025Бывший СССР

Аналитики подсчитали потери ВСУ с начала СВО

Проект LostArmour: С начала СВО потери ВСУ превысили 130 тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Аналитики LostArmour подготовили статистический обзор по потерям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте проекта.

В поименный список попадали бойцы, официально признанные погибшими либо пропавшими без вести. Также учитывались публикуемые на Украине некрологи.

Подсчитано, что с начала специальной военной операции (СВО) безвозвратные потери превысили 130 тысяч человек — 68578 некрологов и 61825 переставших выходить на связь. При этом отмечается, что это минимально возможная оценка, реальные цифры значительно выше.

Ранее стало известно, что бойцов ВСУ стали записывать пропавшими без вести сразу после отправки на позиции. Особенно явной ситуация была на сумском направлении из-за высоких потерь в украинской армии.

Украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, подтвердил, что командование ВСУ отправляет солдат на убой, не считаясь с потерями. Он отметил, что именно отношение командиров к бойцам стало для него поводом перейти на сторону России.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы

    Хирург рассказал о худшем завтраке при похмельном синдроме

    Аналитики подсчитали потери ВСУ с начала СВО

    Байден осудил Трампа за диалог с Россией

    В Британии возмутились словами Трампа о Второй мировой войне

    В России поймали семь лет насиловавшего падчерицу педофила

    В России оценили восстановление контактов с США в ООН

    Байден сделал признание о приходе Трампа к власти

    Путин поднял тост за Победу и мир

    Пушков оценил приезд Вучича в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости