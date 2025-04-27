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07:37, 27 апреля 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ стали записывать пропавшими без вести сразу после отправки на позиции

ТАСС: Командование ВСУ заранее объявляет солдат пропавшими без вести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее записывает своих бойцов в списки пропавших без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Уточняется, что такая ситуация сложилась на сумском направлении. Там из-за высоких потерь солдат начинают считать пропавшими сразу после отправки на позиции. При этом попытки родственников узнать судьбу бойца у его командования оказываются тщетны, и они обращаются к российской стороне через мессенджеры.

По информации российских силовых структур, в Курской области без вести пропавшими считаются десятки тысяч украинских военных.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», заявил о ликвидации подразделений 47-ой ОМБр на границе России. Отмечается, что при этом в украинских соцсетях по запросу «Дємідовка» появляются публикации о пропавших без вести военнослужащих ВСУ.

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