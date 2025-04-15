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22:48, 15 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные раскрыли судьбу пропавшей бригады ВСУ

Группировка войск «Север» сообщила о ликвидации бригады ВСУ на границе РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована на границе Белгородской и Сумской областей. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что в украинских соцсетях по запросу «Дємідовка» появляются публикации о пропавших без вести военнослужащих. Большинство из них служили в 47-й ОМБр, и родственникам их судьба неизвестна.

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в публикации.

Утром во вторник, 15 апреля, сообщалось, что ВСУ активизировали свою технику в Белгородской области в направлении Демидовки и Поповки. Российские операторы беспилотников приготовились к работе по объектам противника.

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