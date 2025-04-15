Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 15 апреля 2025Россия

Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

Замечена активность ВСУ в направлении Демидовки и Поповки в Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром во вторник, 15 апреля, российские военные зафиксировали активность техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области . Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«В Белгородской области сегодня утром была замечена активность техники противника в направлении Демидовки-Поповки. Наши операторы БПЛА приготовились к работе», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российские военные наносят поражение по прибывшим в Белгородскую область украинским резервам. Днем ранее, 14 апреля, также наносились удары по ВСУ, которые двигались в направлении Поповки и Демидовки.

Вечером в понедельник, 14 апреля, сразу девять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ в Белгородской области. Никто, предварительно, не пострадал.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

    Порнозвезда получила болезненную травму на съемочной площадке

    Стало известно о поражающих элементах в атаковавших Курск дронах ВСУ

    Курская станция скорой помощи продолжила оказывать жителям помощь после удара ВСУ

    Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

    Главу российской компании арестовали за хищение миллиардов из бюджета

    Китай представил истребитель с лазерными пушками

    Момент массированного удара ВСУ по Курску дронами-камикадзе сняли на видео

    ЦБ отозвал лицензию у одного банка

    Россиянин рассказал о поисках девушками «богатых папиков» в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше