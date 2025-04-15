Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

Замечена активность ВСУ в направлении Демидовки и Поповки в Белгородской области

Утром во вторник, 15 апреля, российские военные зафиксировали активность техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области . Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«В Белгородской области сегодня утром была замечена активность техники противника в направлении Демидовки-Поповки. Наши операторы БПЛА приготовились к работе», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российские военные наносят поражение по прибывшим в Белгородскую область украинским резервам. Днем ранее, 14 апреля, также наносились удары по ВСУ, которые двигались в направлении Поповки и Демидовки.

Вечером в понедельник, 14 апреля, сразу девять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ в Белгородской области. Никто, предварительно, не пострадал.