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18:28, 14 апреля 2025Россия

Сразу девять населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаках на девять населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу девять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в селе Чайки FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения, повредив гараж автобус и окна соседнего дома. В селе Николаевка БПЛА ударил по частному дому, а в хуторе Церковный после прилета снаряда обнаружили пробитие кровли в здании сельхозпредприятия.

Еще в одном населенном пункте — селе Илек-Кошары — атаке подверглось здание социального объекта.

«В городе Шебекино от удара беспилотника по предприятию повреждены стены и окна производственного цеха. В селе Нежеголь Шебекинского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждена крыша надворной постройки», — написал чиновник.

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В поселке Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе в частном доме оказались выбиты окна и пробита кровля. Административное здание и машина получили повреждения после детонации FPV-дрона в селе Грузское.

В девятом населенном пункте — городе Грайворон, добавил Гладков, шесть транспортных средств и социальный объект оказались повреждены в результате атаки беспилотника.

Ранее в публикации проекта российского военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» появилась информация о тактике ВСУ, которую они применяют около Белгородской области. По данным проекта, украинские войска стараются не использовать бронетехнику, так как российские подразделения активно уничтожают украинские бронегруппы.

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