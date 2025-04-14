Появились подробности о тактике ВСУ в российском приграничье

Военблогер Звинчук: В российском приграничье ВСУ перебрасывают резервы пешком

В российском приграничье Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают использования бронетехники и перебрасывают резервы пешком. Эти подробности тактики ВСУ появились в публикации проекта российского военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» в Telegram.

По информации издания, ВСУ стараются не использовать бронетехнику, так как российские подразделения активно уничтожают украинские бронегруппы, двигавшиеся в районе населенного пункта Мирополье Сумской области.

«В районе Демидовки (Белгородской области) ВСУ перешли к укреплению позиций для предотвращения возможной атаки ВС РФ», — сообщили авторы «Рыбаря».

Ранее сообщалось, что ВСУ устраивали при помощи дронов засады на российские эвакуационные группы в Курской области. Командир медицинского взвода мотострелкового батальона с позывным Мясник назвал это излюбленной тактикой украинских военных.