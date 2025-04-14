Военный врач рассказал о засадах ВСУ на российские группы эвакуации в Курской области

РИА Новости: ВСУ устраивали засады на эвакуационные группы РФ под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивали при помощи дронов засады на российские эвакуационные группы в Курской области. Командир медицинского взвода мотострелкового батальона Мясник в беседе с РИА Новости назвал это излюбленной тактикой украинских военных.

По его словам, ВСУ с самого начала вторжения в российский регион охотились за военными медиками и службами, вывозящими людей на безопасную территорию. Однажды военный врач и сам попал в такую ловушку, когда на УАЗ вывозил с передовой четырех раненых.

«Мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены, — рассказал собеседник агентства. — [Дроны] "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы».

По мнению бойца, атаками на медиков ВСУ пытаются парализовать их работу и снизить боевой дух российских военнослужащих. Как он пояснил, понимание того, что в случае ранения тебя могут спасти, действует на солдат положительно. Однако осознание, что помощь не придет, сильно деморализует.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Чтобы спастись, россиянам приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности.