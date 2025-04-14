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12:16, 14 апреля 2025Россия

Военный врач рассказал о засадах ВСУ на российские группы эвакуации в Курской области

РИА Новости: ВСУ устраивали засады на эвакуационные группы РФ под Курском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивали при помощи дронов засады на российские эвакуационные группы в Курской области. Командир медицинского взвода мотострелкового батальона Мясник в беседе с РИА Новости назвал это излюбленной тактикой украинских военных.

По его словам, ВСУ с самого начала вторжения в российский регион охотились за военными медиками и службами, вывозящими людей на безопасную территорию. Однажды военный врач и сам попал в такую ловушку, когда на УАЗ вывозил с передовой четырех раненых.

«Мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон "Баба-яга" смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены, — рассказал собеседник агентства. — [Дроны] "Баба-яга" могут скинуть одну мину сначала и висеть дальше, чтобы дожидаться эвакуационной группы».

По мнению бойца, атаками на медиков ВСУ пытаются парализовать их работу и снизить боевой дух российских военнослужащих. Как он пояснил, понимание того, что в случае ранения тебя могут спасти, действует на солдат положительно. Однако осознание, что помощь не придет, сильно деморализует.

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Чтобы спастись, россиянам приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности.

ЖЗЛ
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