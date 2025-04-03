ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Курской области

ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

Военнослужащий с позывным Большой отметил, что эвакуация людей шла тяжело. На маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.

1 апреля стало известно, что из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских.

Предположительно, в Гуево остаются около 100 человек, в том числе дети, женщины и пенсионеры.

Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пожилых людей.