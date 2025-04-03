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16:30, 3 апреля 2025Россия

ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Курской области

ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

Военнослужащий с позывным Большой отметил, что эвакуация людей шла тяжело. На маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.

1 апреля стало известно, что из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских.

Предположительно, в Гуево остаются около 100 человек, в том числе дети, женщины и пенсионеры.

Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пожилых людей.

ЖЗЛ
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