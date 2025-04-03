ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
Военнослужащий с позывным Большой отметил, что эвакуация людей шла тяжело. На маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.
1 апреля стало известно, что из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских.
Предположительно, в Гуево остаются около 100 человек, в том числе дети, женщины и пенсионеры.
Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пожилых людей.