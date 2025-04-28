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03:52, 28 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал об отправке на убой солдат ВСУ

РИА Новости: ВСУ отправляют солдат на убой, не считаясь с потерями
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на убой, не считаясь с потерями. Об этом рассказал украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, в беседе с РИА Новости.

Боец рассказал, что сначала служил срочником, а затем заключил контракт. После этого его перевели под Славянск, где Борзый получил контузию. В какой-то момент он решил перейти на сторону России.

«Они (командование ВСУ) людей вообще не берегут и отправляют просто на убой. Это надо прекратить», — рассказал Борзый.

Он отметил, что отношение украинского командования к бойцам стало для него поводом перейти на сторону России.

Ранее пленный боец 31-й бригады ВСУ Роман Куликов рассказал, что украинское командование бросило военнослужащих с тяжелыми ранениями на поле боя.

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