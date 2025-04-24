РИА Новости: Командование ВСУ бросило тяжелораненых с переломами на поле боя

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило военнослужащих с тяжелыми ранениями на поле боя. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец 31-й бригады ВСУ Роман Куликов.

«Попросили эвакуационную группу, нам сказали: "Да хорошо", но в итоге нам никто не помог. Через определенное время мы опять просили, нам никто не помог», — рассказал он.

Как утверждает украинский пленный, в середине марта он получил ранение, которое пришлось лечить самостоятельно из-за отсутствия обещанной помощи со стороны командования. Куликов вместе с бойцами, у которых были открытые переломы ног и перелом таза, остался в блиндаже, который позже был уничтожен, после чего военнослужащие ВСУ попали в плен.

Ранее стало известно, что украинский военнопленный спас российского бойца в зоне проведения специальной военной операции от дрона-камикадзе ВСУ. Подробностями произошедшего поделился штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным Повар.