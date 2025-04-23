Взятый в плен украинец с помощью ружья спас бойца ВС РФ от дрона-камикадзе

Украинский военнопленный спас российского бойца в зоне проведения специальной военной операции от дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробностями произошедшего поделился штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным Повар.

Посадить дрон-камикадзе помогло противодроновое ружье

По словам военного, инцидент произошел на одном из прошлых направлений. Где именно и когда произошел случай, он не уточнил. Двое украинских солдат были взяты в плен в результате штурма блокированного блиндажа. Один из пленных оказался вооружен противодроновым ружьем. Этот прибор предназначен для подавления сигналов управления беспилотниками и может вывести из строя дрон и «посадить» его принудительно.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Как рассказал российский боец, при эвакуации из зоны боевых действий украинский пленный оказался в одной группе с военнослужащим с позывным Добрый. Они ехали на квадроцикле, когда в их сторону направили ударный FPV-дрон. В этот момент украинец, действуя быстро и без промедления, использовал переданное им же ранее противодроновое ружье. С его помощью ему удалось сбить летящий на них беспилотник. «Удачно посадил FPV, который был направлен на них», — сказал Повар.

Отмечается, что дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров. Однако, по информации российских военных, за это время украинские подразделения попытались уничтожить своего бывшего сослуживца, несмотря на то, что тот сдался в плен. Использование дрона-камикадзе могло привести к уничтожению как украинца, так и сопровождавшего его российского бойца.

Ранее бойцы ВСУ рассказывали о спасении российскими военными

Это не первый случай спасения при участии военнослужащих с обеих сторон конфликта. Так, осенью 2024 года под Угледаром российские военнослужащие спасли украинского бойца, которого оставили на передовой. Как позже рассказал пленный, его командование обещало эвакуацию, но в итоге подразделение оказалось брошено. Он признался, что не смог бы выжить без помощи россиян. «Если бы ребята российской армии меня не спасли, я бы тоже был 200-й», — сказал он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Похожий эпизод произошел с украинским пленным Робертом Погореловым. Он занимался организацией вывода раненых с поля боя, однако в критический момент его командование также отказалось от эвакуации. По его словам, он неоднократно пытался связаться с командиром роты, но тот «просто отключился». В результате именно российские военные оказали помощь раненым, вынесли их к точке эвакуации, а один из бойцов даже поделился с пленными своей флягой воды.

Тем временем в зоне боевых действий в районе Купянска российские солдаты помогли украинцу, которого придавило обрушившейся крышей блиндажа. Пленный Валентин Мантипоров рассказал, что его отправили на неподготовленные позиции, где в результате обстрела укрытие разрушилось. Командир украинского подразделения проигнорировал просьбу о помощи, а бойцы российской армии пришли на выручку. «Никаких вопросов к ним нет. Даже закурить дали», — сказал он в опубликованном видео.