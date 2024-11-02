Пленный рассказал о спасении российскими бойцами раненых военных ВСУ

Пленный Погорелов: российские бойцы спасли раненых военных ВСУ

Украинский пленный Роберт Погорелов рассказал, что российские бойцы спасли раненых военных ВСУ, которых бросило командование. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, Погорелов занимался организацией эвакуации раненых. После того как «очень много ребят» были вынесены в точку эвакуации, командир роты, у которого Роберт Погорелов запросил эвакуацию, «просто отключился».

«Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на "Халка", это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мы выносили много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию — прим. "Ленты.ру"), а командир роты просто отключился», — посетовал пленный.

В то же время военнослужащие 37-й и 40-й бригад ВС России оказали украинцам первую помощь. При этом один из российских военных отдал свою флягу с водой.

Ранее сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий назвал службу на передовых позициях Вооруженных сил Украины на харьковском направлении «адом». Накануне пленный украинский боец Александр Долматов рассказал, что в ВСУ растет риск бунта со стороны командования. Он объяснил, что в украинской армии отмечается отсутствие коммуникации между подразделениями и безжалостное отношение к личному составу.