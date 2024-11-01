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14:45, 1 ноября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о растущей вероятности бунта среди командования

Пленный боец ВСУ Долматов: вероятность бунта со стороны командования возрастает
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Галина Зверева / ТАСС

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет риск бунта со стороны командования. Об этом рассказал пленный украинский боец Александр Долматов, передает ТАСС.

«С каждым днем вероятность того, что высшее командование повернет орудия против украинской власти, возрастает», — заявил Долматов.

Военнопленный объяснил, что в украинской армии отмечается отсутствие коммуникации между подразделениями и безжалостное отношение к личному составу. В числе проблем он также назвал высокий уровень деморализации бойцов и рост безвозвратных потерь и дезертиров.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Максим Мусиев рассказал, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в украинскую армию под угрозой пыток. По словам бойца, ему сказали, что «будут ломать конечности», если он не согласится отправиться на фронт.

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