Минобороны: российские военные спасли украинского солдата под Угледаром

Российские военнослужащие спасли солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время допроса украинский пленный рассказал, что командование обещало ему и сослуживцам эвакуацию, но бойцов ВСУ оставили на линии фронта. «Если бы ребята российской армии меня не спасли, я бы тоже был 200-й», — признался он.

Ранее пленный военный медик 59-й бригады ВСУ Игорь Мацак рассказал о спасении российскими бойцами, которых он просил его добить. Мацак сообщил, что в мае во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово он получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.

До этого российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от ВСУ. Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром.