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17:46, 30 июня 2024Бывший СССР

Российские военные спасли прятавшихся два месяца в подвале людей в ДНР

В ДНР бойцы ВС РФ спасли семь человек, которые два месяца прятались в подвале

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг», организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром. Люди прятались в подвале сгоревшего дома и боялись самостоятельно выходить на поверхность из-за большого количества беспилотников ВСУ.

Командир эвакуационной группы с позывным «Купол» рассказал журналистам, что один из штурмовиков случайно наткнулся на людей, когда военные занимали позиции и обыскивали все дома в Калиновке. «Соображать приходилось на ходу. Как диверсионно-разведывательная группа мы проникли внутрь, выбрали подходящее время, потому что там очень много дронов летают, беспилотников над каждым домом в количестве трех штук, дежурят посменно», — объяснил ситуацию военный. При этом пожилых людей пришлось нести почти на руках.

«Они просто палили нас. Они видели, что там люди, они просто кидали зажигательные и нас палили», — рассказала спасенная девушка. Ее свекровь подчеркнула, что они не уходили из поселка, так как ждали бойцов ВС РФ. Новости они узнавали через телефон, слушали радио, «чтоб знать, куда фронт движется».

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Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Огнеборцы тушили возникший после обстрела пожар, когда появилась угроза повторного артудара. Обстрел застал их во время эвакуации.

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      Антонина Черташ
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