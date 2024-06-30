Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ

Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

По имеющимся данным, в Петровском районе огнеборцы тушили возникший после обстрела пожар, когда появилась угроза повторного артудара. Обстрел застал их во время эвакуации.

Уточняется, что сотрудники МЧС России сами добрались до больницы, пострадавших госпитализировали. В результате обстрела также поврежден пожарный автомобиль.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя. Мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. У женщины термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма.