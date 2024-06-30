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09:48, 30 июня 2024Россия

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ

Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка ВСУ
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

По имеющимся данным, в Петровском районе огнеборцы тушили возникший после обстрела пожар, когда появилась угроза повторного артудара. Обстрел застал их во время эвакуации.

Уточняется, что сотрудники МЧС России сами добрались до больницы, пострадавших госпитализировали. В результате обстрела также поврежден пожарный автомобиль.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя. Мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. У женщины термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма.

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      Алина Гончарова
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